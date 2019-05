Si terrà domenica 5 a Villa Margherita (Trapani) la Festa delle Famiglie, giornata organizzata in occasione dell’International Family Equality Day: in nome delle “famiglie senza frontiere”, l’evento ha lo scopo di “declinare i termini dell’inclusività, dell’uguaglianza, dell’accoglienza e delle diversità come fonte di arricchimento”, come dichiara la referente regionale Famiglie Arcobaleno.Al via il Miao Festival organizzato dall’associazione “La gang dei 4 zampe”, evento dedicato a tutti gli amanti dei felini: un ricco calendario che mette al centro simpatiche attività con i nostri amici a 4 zampe, come la gara amatoriale dei “gatti di casa” e la presentazione del libro di Massimo Brizzi “Aldo ed Helios”. Nella cornice di Villa Principe di Castelnuovo e di Villaermosa, l’appuntamento è dalle 15:30 alle 20:00 sabato 4 e dalle 10:00 alle 20:00 domenica 5.A Catania continua il Tour del Mulino, percorso hi-tech sulla buona alimentazione e sull’eco-sostenibilità: un viaggio attraverso i luoghi in cui nascono i migliori prodotti “Mulino Bianco” e non solo, in cui i partecipanti scopriranno come vengono utilizzate le migliori materie prime e tutti i modi per tutelare la natura attraverso i vari strumenti di riciclo; inoltre saranno disponibili diverse aree attrezzate in cui i più piccoli, accompagnati da educatori, potranno produrre con le loro stesse mani diversi oggetti grazie alla tecnica del riciclo.Si terrà alla Cocco Arte Contemporanea di Messina la personale dell’artista palermitano Ignazio Schifano: “Carte” è una collezione di venti tele realizzate prevalentemente con tecniche miste su carta in cui il pittore scava nell’animo più inconscio dell’essere umano e ne tratta i caratteri più viscerali. La galleria sarà aperta sabato dalle 17:00 alle 20:00 e domenica su appuntamento.Un fine settimana a base di carne quello di Pollina, nel cuore del parco delle Madonie: la Sagra del Cinghiale, promossa dal Comune di Pollina, sarà una interessante opportunità per poter gustare il suddetto “re” delle Madonie nelle varianti più succulente, senza però distaccarsi troppo dalla tradizione. Un evento ricco di show cooking, degustazioni, musica e attività per grandi e piccoli.A San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, il MercaBio, l’appuntamento domenicale dedicato alle eccellenze agroalimentari dell’isola: organizzato dal Laboratorio sociale Terra Viva, l’evento si propone come momento di esposizione per tutte le piccole realtà locali che hanno difficoltà ad emergere, offrendo così ai visitatori diversi spazi in cui poter acquistare e degustare prodotti di prima scelta. Protagonista assoluto di questo mese è il miele. Il mercato apre le porte dalle 9:00 alle 14:00.Sabato e domenica Patti, in provincia di Messina, si trasforma in un vero e proprio museo a cielo aperto: grazie a Patti Nobilissima Civitas sarà possibile visitare monumenti, chiese e palazzi antichi, seguendo itinerari millenari e immergendosi nella storia di una città senza tempo.In programma domenica 5 alle 10:15 la visita guidata del suggestivo Castello Maniace di Siracusa, uno dei più importanti castelli federiciani che sorge sulla punta di Ortigia.