SCIACCA (AGRIGENTO) - È emergenza rifiuti a Sciacca (Ag), dove la discarica, che serve 17 comuni del comprensorio Agrigento Ovest, è stata chiusa perché satura. I limiti sono stati superati anche perché in discarica sono stati conferiti rifiuti provenienti da Gioia Tauro (Reggio Calabria).

tà che gestisce gli impianti", dice il sindaco di Sciacca Francesca Valenti. Si teme adesso un'emergenza igienico-sanitaria. A Sciacca il servizio rifiuti viene effettuato con il "porta a porta". In città non ci sono più i vecchi cassonetti, e la gente ha cominciato ad abbandonare i rifiuti per strada. "Sono in contatto con il presidente Musumeci e l'assessore Pierobon per una soluzione urgente al problema", aggiunge il sindaco.