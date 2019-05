Ecco perché – aggiungono - abbiamo chiesto all’Aiop regionale di adoperarsi presso l’Aiop nazionale (unica sede deputata alla stipula dei contratti collettivi di lavoro) affinché provveda a disporre le opportune risorse finanziarie per soddisfare questa esigenza, non più procrastinabile, anche rispetto all’adeguamento delle piante organiche, mentre all’Assessore alla Salute, Ruggero Razza - concludono Agliozzo, Montera e Tango – ribadiamo la necessità di condividere le nostre rivendicazioni per sostenerle in sede di interlocuzione nei vari livelli istituzionali”.

Lavoratori e lavoratrici della sanità privata in stato di agitazione: a proclamarlo, ancora una volta, le Funzioni Pubbliche di Cgil, Cisl e Uil che hanno organizzato per lunedì, 6 maggio, dalle ore 10 alle ore 14, un nuovo sit-in. L’assemblea si svolgerà sotto la sede di Palazzo dei Normanni, a Palermo.e quelli della sanità privata – sottolineano i segretari generali delle tre Organizzazioni di categoria, Gaetano Agliozzo, Paolo Montera ed Enzo Tango – non è più tollerabile che il contratto nazionale rimanga fermo al palo, il cui effetto, seppur a parità di performanti e fondamentali prestazioni, è quello di produrre, in modo iniquo, lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. L’invocato rinnovo, dopo 12 anni di attesa, consentirebbe così agli operatori in servizio nelle strutture di essere equiparati alla stregua dei colleghi impegnati nel pubblico.