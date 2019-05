PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato a Palermo un ventottenne, Vincenzo Rubino, accusato di 13 rapine ai danni di altrettanti alberghi di Palermo. A settembre del 2017 in città erano state commesse 13 rapine in strutture ricettive, soprattutto all'alba, per un bottino di 9 mila euro. Il 29 settembre dopo l'ultimo colpo all'hotel Mediterraneo, gli agenti della squadra mobile erano riusciti a bloccare Rubino. Dopo lunghe indagini, gli agenti dei Falchi lo accusano di essere l'autore delle altre 12 rapine, compiute tra il 2 e il 19 settembre. Undici rapine sono state compiute alle 6.30. L'ultima alle 19.30.