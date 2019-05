MONREALE (PALERMO) - Una cerimonia per ricordare il 39/esimo anniversario dell'omicidio del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile si è svolta stamane in via Pietro Novelli a Monreale (PA), luogo dell'eccidio. Alla commemorazione hanno partecipato, tra gli altri, l'Arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, il sindaco Piero Capizzi, e il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia Generale Giovanni Cataldo. Il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, ha deposto una corona d'alloro ai piedi della targa che ricorda l'Ufficiale dell'Arma ucciso dalla mafia. A seguire, presso la sede del Comando Gruppo Carabinieri di Monreale, il generale Giovanni Cataldo ha deposto un fascio di fiori davanti al busto del Caduto. Il capitano Emanuele Basile venne ucciso la sera del 4 maggio 1980, giorno di festa a Monreale per la ricorrenza del SS. Crocifisso, mentre era di ritorno in Caserma con la moglie e la figlioletta in braccio dopo i festeggiamenti cittadini. (ANSA).