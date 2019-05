- "Musumeci faccia chiarezza con Miccichè perché noi di Fratelli d'Italia siamo contrari agli inciuci e di patti del Nazareno in salsa siciliana non ne vogliamo sentire parlare"., dopo il disimpegno di Diventerà Bellissima per le prossime elezioni del 26 maggio. Un messaggio che ha un peso pari ai tre deputati dell'Ars Gaetano Galvagno, Antonio Catalfamo ed Elvira Amata (con lei sul palco), e a quello di un assessore regionale, Sandro Pappalardo. Numeri importanti per un governatore dalla maggioranza risicata.: "C'è qui, tra la folla, anche, deputata regionale (di Forza Italia, n.d.r.) e sorella di un nostro candidato alle Europee, Luca Cannata, sindaco di Avola. Presto andrò a trovarla e potrebbero esserci delle sorprese", ha annunciato la leader del partito di destra.nel governo di una Sicilia che certamente non è facile da organizzare. Alcune delle proposte migliori fatte da questa amministrazione sono di Fratelli d'Italia, come quella per esempio di incentivare e sostenere con una decontribuzione chi deve partire dalla Sicilia, gli studenti fuori sede per esempio ma anche chi deve andarsi a curare fuori".L'ovazione più rumorosa è arrivata per, consigliere comunale a Palermo. "Un ritrovato", lo etichetta Meloni, visto che Scarpinato dopo i primi passi con Alleanza nazionale è stato eletto a Sala delle lapidi con la lista "ibrida" fatta da alfaniani e Pd, e solo di recente ha scelto di rientrare tra le fila di Fdi. "La destra c'è e vuole vincere - ha detto dal palco - e il nostro motto non è cambiato: è sempre Dio, Patria e famiglia". Dopo di lui un "veterano delle campagne elettorali della destra in Sicilia",. "Fratelli d'Italia è la casa di tutti coloro i quali non non si sentono rappresentati nel centrodestra di oggi. Votare le nostre liste alle Europee - ha detto il candidato - è un primo passo verso la caduta di questo governo gialloverde e la creazione di un'alternativa in cui Giorgia Meloni sia il leader. A noi non interessano i galleggiamenti, a noi piace la coerenza".I temi del comizio sono i cavalli di battaglia i Fratelli d'Italia: infrastrutture, politiche comunitarie, riorganizzazione dell'Unione europea, difesa dei confini. Su quest'ultimo tema, paladino dei diritti dei migranti, impegnato in una continua battaglia con il ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'applicazione del "decreto sicurezza" e la questione "porti aperti": "Gli consiglio di candidarsi la prossima volta a sindaco di Tripoli perché avrà così la possibilità di conquistare più voti di quanti ne conquisterebbe ricandidandosi a Palermo".