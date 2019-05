, addetto alla spazzamento, assegnato nell'itinerario di piazza Marina. La Polizia l'ha trovato in piazza Magione mentre rubava la batteria di una macchina. Allertata la dirigente, sul posto è stato mandato un responsabile del servizio, arrivato con un altro equipaggio.

L'Ape della Rap, utilizzata dall'operaio arrestato - G.T., 60 anni - è stata restituita al personale dell'azienda.

, cosi come previsto, scattano le procedure disciplinari che potrebbero portare all'immediato licenziamento. Il provvedimento disciplinare è stato già emesso", spiega l'amministratore unico di Rap Giuseppe Norata. "Tutti i dipendenti - sottolinea - devono sapere che la catena dei controlli è serrata e parte da me per arrivare agli organi di polizia, l'attenzione è massima perché la città vuole risposte di serietà e affidabilità e non ci saranno sconti per nessuno". (ANSA).