con testimonial d’eccezione per chiedere ai palermitani di “fare un patto” per mantenere pulite le strade del capoluogo siciliano. Scatterà lunedì l’ora “X” fissata dal sindaco Leoluca Orlando che oggi, a Palazzo delle Aquile, ha presentato l’operazione che coinvolgerà Rap, Reset, la Polizia municipale e i tecnici di Ville e giardini: una squadra di circa 200 operai che ogni due mesi effettuerà pulizie straordinarie partendo dai quartieri al di sopra di viale Regione siciliana come Boccadifalco, Altarello o Mezzomoreale.al Decoro urbano – ma parteciperà anche la Polizia municipale per sanzionare chi sporca la città e vanificare il nostro lavoro. Agiremo sul diserbo, sistemeremo le aree verdi ma non consentiremo più a nessuno di sporcare: per questo chiediamo l’aiuto dei cittadini”. E sta proprio qui la novità dell’operazione: in passato il Comune aveva già fatto delle pulizie straordinarie dei quartieri, ma questa volta propone un doppio patto.L’amministrazione farà un grande sforzo per pulire, ma chiediamo ai cittadini di non sporcare, di fare la differenziata, di produrre meno rifiuti, di non abbandonare gli ingombranti usando i Centri di raccolta: due sono già pronti, martedì in giunta ne approveremo altri 11. Ma vogliamo fare anche un patto coi lavoratori: dobbiamo dimostrare alla città che c’è la volontà reale di pulire Palermo”.i Soldi Spicci e i Sansoni, ma anche esponenti delle associazioni, lanciano un sito web dedicato ( www.facciamounpatto.it ) e due hashtag: #facciamounpatto e #teniamopulito. “Chiediamo a tutti di sensibilizzare la città anche con i social network”, ha spiegato il sindaco.operazione che si ripeterà ogni due mesi, mentre il comandante dei vigili Gabriele Marchese annuncia tolleranza zero. “Chiediamo anche la collaborazione dei mass media – ha aggiunto Catania - Spesso si racconta la città sporca, troppo poco si spiega il perché: spesso le cause non sono tutte da addebitare all’amministrazione. Noi ci facciamo carico delle nostre negligenze, ma bisogna costruire una sensibilità diffusa dei cittadini per spiegare che bisogna collaborare nel tenere pulita la città, eliminare la plastica, fare la differenziata, non abbandonare gli ingombranti il cui numero è inimmaginabile, superiore a quella di qualsiasi altra città italiana”.una trentina sulle ville e una quarantina per aiutare la Rap di Giuseppe Norata che, dal canto suo, aumenterà il personale già impiegato (altre 20 unità) aggiungendo tre spazzatrici e una pala meccanica per l’eliminazione delle discariche abusive “storiche”. Scatteranno anche i divieti di sosta per le strade in cui tagliare il verde anomalo, mentre una squadra Rap si occuperà solo di ingombranti.prima toccherà a Mezzomonreale-Villatasca, Altarello e Boccadifalco per poi passare a Uditore, Passo di Rigano, Borgo Nuovo, Cruillas, Cep, Villagrazia e Falsomiele. Insomma, tutta la parte sopra la circonvallazione a eccezione di Ciaculli e Croceverde. A inizio estate gli operai si sposteranno nelle borgate marinare e nella Settima circoscrizione (Partanna, Mondello, Tommaso Natale, Sferracavallo, Vergine Maria e Pallavicino ma curiosamente anche Ciaculli e Croceverde, notoriamente sprovviste di costa), in seguito toccherà a Settecannoli, Brancaccio, Ciaculli, Oreto, Villaggio Santa Rosalia, Montegrappa, Cuba, Calatafimi. In ultimo toccherà alla Prima circoscrizione, a Zisa e Noce e poi all’Ottava con Resuttana, Sanlorenzo, Palagonia, Montepellegrino e Libertà. Dopo il Festino partirà la seconda operazione con le stesse modalità.mentre martedì la giunta approverà un atto di indirizzo per altri 11 Ccr che saranno pronti entro 15 mesi, di cui due forse prima dell’estate. “Ne vogliamo uno in ogni quartiere – ha detto Norata – Sono fondamentali per la città”.