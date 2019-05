Stamattina ho voluto portare a fratello Biagio e a Paul il saluto e il sostegno di tutto il Pd Sicilia per una battaglia sui diritti umani che è nel nostro patrimonio e in quello della Sicilia. Noi siamo umani, noi stiamo dalla parte dei diritti, dall’altra parte contrasteremo con tutte le nostre forze le politiche disumane di Salvini e dei suoi alleati di governo”. Così il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone. Biagio Conte da giorni è in sciopero della fame per solidarietà a Paul, con cui hanno solidarizzato anche il sindaco Leoluca Orlando e l'arcivescovo Corrado Lorefice..

PALERMO - “Paul è un ghanese che vive da dieci anni a Palermo. Fa l’idraulico per la missione Speranza e Carità di Biagio Conte e per tanti indigenti che non possono permettersi di pagare le riparazioni domestiche. Perfettamente integrato ed amato. Salvini ed il governo nazionale vogliono farlo diventare un clandestino.