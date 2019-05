In arresto è finito Domenico Saletta, pensionato di 77 anni, l'uomo che in via Re Federico oggi ha fatto fuoco contro una donna e il figlio di 28 anni. In base a quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo Radiomobile, intervenuti al civico 99 della palazzina alla Zisa, Saletta avrebbe affrontato il ragazzo e la donna, che abitano nel suo stesso stabile, perché quest'ultima gli aveva chiesto il pagamento di 12 euro.I residenti hanno subito lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e i carabinieri sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti: madre e figlio si erano già allontanati, rifugiandosi nella loro abitazione, mentre il 77enne è stato trovato lievemente ferito: dopo avere esploso i colpi, infatti, il tamburo della pistola si è frantumato, ferendolo al volto. Inutili i tentativi di sbarazzarsi dell'arma.. Per lui si sono aperte le porte del Pagliarelli, è accusato di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco.