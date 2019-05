I residenti hanno sentito gli spari e subito è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo Radiomobile, il ferito è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. il ferito è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Scene di panico nella zona: chi abita nel quartiere racconta di un litigio avvenuto tra un residente e un addetto alla pulizia, che si sarebbero affrontati prima sul pianerottolo, poi sulle scale. I rilievi degli uomini della Scientifica sono in corso, così come le indagini per accertare la dinamica.

, un uomo è rimasto ferito durante una sparatoria. I colpi sarebbero stati esplosi al culmine di una lite, a pochi metri da corso Finocchiaro Aprile, alla Zisa.In aggiornamento