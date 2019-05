- Si è svolta oggi in un hotel di Palermo la manifestazione dell’Udc per la, schierata nella lista di Forza Italia. Protagonisti della kermesse il sindaco di Messina Cateno De Luca e il deputato regionale Vincenzo Figuccia, coordinatore provinciale del partito di Lorenzo Cesa. Presente anche l'assessore regionale Alberto Pierobon e il coordinatore regionale dei centristi Decio Terrana.che punta al rinnovamento dentro il centrodestra. "Insieme a Cateno De Luca, al deputato regionale di Messina Danilo Lo Giudice e a tanti giovani presenti oggi - dice Figuccia - abbiamo bisogno di guardare alla politica con un forte desiderio di rinnovamento. È finita un'era e bisogna ricominciarne un'altra, a partire dalla nostra Regione, dove auspichiamo ci sia la forza di porre al centro la questione meridionale ormai scomparsa dall'agenda politica nazionale. Miccichè in Sicilia rappresenta il passato e il suo modello che vedrebbe FI alleata al PD è inaccettabile. Non è un leader - prosegue - ma un capetto che va in giro con i suoi giannizzeri per tagliare tutti i candidati della lista che non soddisfano i suoi gusti. Voglio fare un appello alla Musolino che ha avuto la capacità e la forza di ribellarsi. Ma lo estendo anche a tutti gli altri candidati da Saverio Romano a Salvatore Cicu e allo stesso Berlusconi, tutta gente che Miccichè considera ospite all'interno della lista. La verità è che il vero ospite indesiderato - aggiunge Figuccia - ormai è diventato lui che ha abusato la Sicilia in questi vent'anni e che adesso vogliamo se ne vada a casa lasciando il ruolo di Presidente dell'Assemblea Regionale che non è in grado di assolvere"., che vedrà il sindaco messinese correre alla carica di Presidente della Regione. Subito dopo sono intervenuti la candidata, avvocato e assessore del Comune di Messina che ha espresso le esigenze di portare in Europa nuovi progetti per lo sviluppo della Sicilia. La manifestazione è stata chiusa dal coordinatore regionaleche ha ribadito l'importanza di una candidatura forte dell'Udc federato a Forza Italia e che trova la sua migliore espressione nella Musolino. Presenti sindaci, amministratori locali, consiglieri comunali e imprenditori che si sono dati appuntamento al 15 maggio quando tutti saranno in Piazza Indipendenza a Palermo in segno di protesta per rilanciare il ruolo delle Province che rischiano il default.