La mattina del delitto Salvato postò sulla sua pagina Facebook

il link con un articolo che ricostruiva il sequestro del mezzo usato da Vela per trasportare i rottami.

Una storia dove persino un post su Facebook può scatenare la vendetta. E così lo zio si arma e ammazza il nipote a colpi di pistola.. Alfonso Vela confessò il delitto agli agenti della Squadra mobile. Si giocherà la carta della legittima difesa. Fu costretto a sparare, altrimenti sarebbe stato il nipote ad ucciderlo. Una versione che, secondo la Procura, non regge. Sotto accusa, ma solo per favoreggiamento, c'è anche Emanuele Marino, genero di Vela.o gettato nei cassonetti della spazzatura. Un lavoro duro, scandito da continui screzi per motivi economici., oppure si era sentito preso in giro. E così Vela andò ad affrontarlo. Volarono parole grosse e insulti. Il peggio sarebbe avvenuto poche ore dopo, quando Vela e Salvato si incontrarono in fondo Picone, nei pressi di via Decollati, a pochi passi dalla missione "Speranza e carità"., i cui parenti si sono costituiti parte civile al processo con l'assistenza degli avvocati Alberto Raffadale, Pierfrancesco Cascio e Rodolfo Calandra. Vela, però, ha riferito che fu Salvato a presentarsi armato e che lui gli strappò la pistola per difendersi.