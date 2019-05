Le indagini sulla vicenda di Marcello Volpe, di cui si sono perse le tracce il 12 luglio del 2011, potrebbero ufficialmente fermarsi, ma di certo non troveranno fine quelle della madre. Laura Zarcone cerca suo figlio da quel giorno, dalla vigilia del suo compleanno, quando si è allontanato dall'abitazione di via Aloisio Juvara, nella zona della Fiera del Mediterraneo, dicendo che presto sarebbe rientrato. In corso c'erano i preparativi per la festa: l'indomani avrebbe compiuto vent'anni.Quel giorno indossava un paio di jeans, una maglietta scura ed un paio di scarpe da tennis. Il suo cellulare è sempre risultato irraggiungibile, il silenzio si è man mano trasformato in un tormento ancora oggi senza risposta."Ma io non perdo le speranze - dice la madre - e non mi arrenderò mai. Fino a quando non avrò le prove che non c'è più niente da fare, andrò avanti. Cerco ancora dei riscontri ai miei dubbi, alle strane coincidenze che in questi anni mi sono trovata a dover capire, a dover decifrare. E secondo me ci sono aspetti che vanno ancora approfonditi"."Ad alimentare i miei sospetti fu l'immagine del profilo - spiega Laura Zarcone - ritraeva quella di un videogiochi il quale protagonista, in base alla storia, fugge il giorno del suo compleanno. Tra l'altro Marcello amava i fumetti e i giochi virtuali e, tra i contatti di questa persona ce ne erano alcuni palermitani. E' stata rintracciata, si è giustificata dicendo che aveva scelto quel nome a caso. Ma questa sua versione non mi ha mai convinto"."Molto spesso mi scoraggio - prosegue la madre di Marcello. Stringo forte la sua foto, prego, mi dispero, ma in cuor mio so che non perderò mai la fiducia. Tra queste segnalazioni, prima o poi, almeno una dovrà portare sulla strada giusta. Io non so nemmeno se mio figlio è ancora vivo, ma ho bisogno di una prova, di un motivo per trovare pace, per rassegnarmi. Non è questo il momento di arrendermi e, soprattutto, non sarà un fascicolo chiuso a mettere fine alle mie speranze".