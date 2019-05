decoro e la salute pubblica. Nelle ultime settimane sono finiti sotto la lente d'ingrandimento trenta zone, nelle quali è scattata una raffica di sanzioni. Sono più di cinquecento, ma sono anche state sequestrate discariche a cielo aperto.

Nel dettaglio, da gennaio a fine aprile, sono stati effettuati 502 accertamenti sulla raccolta differenziata: in questo caso 279 persone sono state multate. Sul fronte dei rifiuti abbandonati, invece, le 289 verifiche degli agenti hanno portato a 197 verbali, di cui tredici da 333 euro e 184 da 166 euro.

Dovranno sborsare seicento euro, d'altro canto, coloro che sono stati sorpresi a scaricare grosse quantità di rifiuti per strada: stavolta le multe scattate sono nove. Nei guai anche sei conducenti di autocarri che stavano trasportando rifiuti senza il formulario previsto. Per loro sono state elevate sanzioni da 3100 euro, mentre tredici mezzi pesanti sono stati sequestrati per trasporto illecito.

Le aree finite sotto sequestro per discarica abusiva sono invece due. Tra le zone più "battute" da chi getta rifiuti in strada, le vie

Paruta, Armida, Ugo La Malfa, viale Regione Siciliana, via Galletti, via Pitrè. E nel mirino, nei giorni scorsi, è finito anche il padrone di un cane che non aveva raccolto i bisogni del cucciolo, lasciati sul marciapiede su cui stavano passeggiando, nella zona di corso Calatafimi.

Immondizia gettata fuori orario, rifiuti ingombranti e pericolosi lasciati per strada, cumuli di sacchetti abbandonati lontano dai cassonetti: la polizia municipale ha potenziato i controlli per far fronte a una emergenza sempre più forte nel capoluogo siciliano e in quattro mesi ha già fatto scattare più di cinquecento sanzioni per il conferimento irregolare dei rifiuti.