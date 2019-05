PALERMO - Violento scontro in autostrada stanotte, con cinque feriti, tra cui uno gravissimo. L'incidente si è verificato sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo, poco prima dello svincolo per Tommaso Natale. In base a quanto ricostruito dalla polizia stradale intervenuta sul posto, la donna al volante di una Seat Ibiza ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e schiantandosi con una Mazda, a bordo della quale viaggiava una famiglia. La prima auto è finita al centro della carreggiata, l'impatto sarebbe stato inevitabile.A riportare le ferite più gravi la donna, B.M di 53 anni, trasportata con codice rosso all'ospedale di Villa Sofia. I sanitari del 118 l'hanno trovata in condizioni critiche ed è desso ricoverata con prognosi riservata: è in coma. Feriti anche i passeggeri della Mazda, la madre di 47 anni, il padre di 49 e due bimbi di quindici e nove anni. L'uomo e il figlio minore sono stati trasportati dalle ambulanze all'ospedale Cervello, il quindicenne e la mamma, invece, si trovano a Villa Sofia.Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche gli uomini dell'Anas per gestire i problemi legati alla viabilità. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente, l'ennesimo che si verifica in quel tratto autostradale.