, che si terrà ai Cantieri Culturali Alla Zisa. Presenti in sala la presidentessa della Confcommercio di Palermo Patrizia Di Dio e gli organizzatori dell’evento Massimiliano Morghese, Giuseppe D’Aguanno e Marco Busalacchi.“L’obiettivo è quello di creare un polo, una manifestazione che possa creare un momento di attenzione sui vini di qualità di tutta l’Italia –- creare a Palermo, al centro della Sicilia e del Mediterraneo, un evento che possa portare gente da tutta Europa e non, incentivando l’enorme potenziale enoturistico che questo territorio ci offre”.“Bisogna investire sulla bellezza con cui tutto il mondo ci identifica -- la bellezza che non è solo quella dei monumenti, del paesaggio, della storia, della cultura e dell’arte, ma è tutto quello che ci rende il paese del buon vivere e del gusto in quello che è il campo del design, della moda e, in questo caso, dell’enogastronomia, ossia tutto quello che fa del nostro paese un punto di riferimento - Il brand Made In Italy è il terzo più famoso nel mondo, su questa attività di branding possiamo costruire una prospettiva di successo e benessere vendendo significati invece che prodotti”., uno dei più rinomati del Sud Italia nel settore vitivinicolo, che metterà in contatto diretto le aziende, scelte con meticolosa attenzione, e i consumatori, che al costo di venti euro potranno intraprendere un viaggio tra gli odori e i sapori dei prodotti delle più prestigiose cantine di tutta Italia., e di informazione: sabato alle 17 sarà aperto il seminario dedicato alla sostenibilità delle cantine siciliane “Lavoriamo ogni giorno per lasciare ai nostri figli un ambiente migliore del nostro” in cui parteciperanno le cantine Tasca D’Almerita, Planeta e Cusumano. Domenica alle 17, invece, il laboratorio Pellegrino “Quattro grilli per la testa” metterà a disposizione dei visitatori quattro dei più gustosi vini siciliani come Il Salinaro, Gazzerotta Grillo Superiore, Marsala Vergine Soleras e BIP Benjamin.