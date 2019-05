BAGHERIA - Molti operatori di coop e associazioni - che lavorano nelle scuole dell'infanzia, primarie e medie del comune di Bagheria, a sostegno degli alunni disabili - da ottobre scorso non percepiscono lo stipendio. L'amministrazione comunale, guidata dall'ex sindaco Patrizio Cinque, ha liquidato solo alcune coop che hanno fatturato entro dicembre. Chi ha emesso le fatture dopo - in attesa della vidimazione dei fogli firma da parte delle scuole - è ancora in attesa di ricevere i soldi. "Non vorremmo - dicono gli operatori - essere vittime di eventuali crisi finanziarie del Comune. Abbiamo continuato a lavorare solo per garantire ai nostri alunni l'assistenza che meritano". (ANSA).