Vincono una battaglia giudiziaria che va avanti dal 2011. Si sono sempre definiti vittime di un sistema malato e puntato il dito contro le decisione adottate, su richiesta della Procura, dal collegio allora presieduto da Silvana Saguto, oggi sotto processo a Caltanissetta e radiata dalla magistratura. "Fateci lavorare", dissero in una intervista rilasciata a Livesicilia nel 2014, prima che scoppiasse lo scandalo.

ragione agli eredi degli imprenditori Cavallotti di Belmonte Mezzagno. I loro beni sono stati tutti dissequestrati.Il reato di turbativa d'asta fu dichiarato prescritto, mentre arrivò un'assoluzione nel merito dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo il collegio d'appello, non era stata raggiunta la prova della loro colpevolezza, ma erano emersi elementi che ne tracciavano la contiguità con i boss Ciccio Pastoia e Benedetto Spera, fedelissimi di Bernardo Provenzano, grazie ai quali avrebbero ricevuto alcune importanti commesse.i perché ritenuti “socialmente pericolosi”. Tra le imprese finite sotto sequestro c'erano la Comest e la Imet, citate nella corrispondenza di Provenzano per il pagamento del pizzo per i lavori di metanizzazione nei comuni di Agira e Centuripe. In un altro pizzino era Giovanni Brusca a scrivere a Provenzano per affrontare il tema della messa a posto dell'impresa dei Cavallotti che stava realizzando la metanizzazione a Monreale.i tre fratelli, secondo l'accusa, avrebbero dirottato i loro interessi sulle imprese intestate fittiziamente a figli e nipoti, aperte con i soldi dei tre fratelli. Ed è questa impostazione che oggi non ha retto davanti al collegio delle misure di prevenzione presieduto da Raffaele Malizia e composto dai giudici Francolini ed Ettorino Contino.Euroimpianti plus, Tecno Met, Energy Clima Service, 3C Costruzioni, Eureka, Vmg Costruzioni e Servizi, Prorison e tutti i relativi beni aziendali. I proposti erano difesi, tra gli altri, dagli avvocati Rocco Chinnici, Franco Inzerillo, Baldassare Lauria, Sergio Iacona, Salvino Pantuso, Giovanni La Bua, Daniela Ciancimino, Alessandro Mandalà., ritenuta riconducibile a Salvatore Vito. Per il resto, secondo il collegio, la lunga perizia avviata nel 2014 ha fatto emergere che figli e nipoti dei Cavallotti avevano provviste economiche sufficienti a giustificare gli investimenti. In alcuni casi, invece, non è stato dimostrato che nelle aziende fossero confluiti soldi illeciti. Il punto è capire da dove si può ripartire, visto che delle imprese restano le macerie.