"Abbiamo seguito il dibattito politico di questi ultimi giorni, ma qui non si tratta di tornare al passato - proseguono i sindacalisti - ma di assegnare alle Province tutte quelle funzioni che non possono essere svolte né dai Comuni né dalle Regioni. Ci auguriamo che l'accordo restituisca certezza delle funzioni e risorse adeguate per garantire personale e servizi. L'incertezza in cui sono stati abbandonati i territori ha avuto pesanti ricadute sui cittadini e non è più tollerabile".

PALERMO - "A Roma, domani, si giungerà finalmente a un accordo tra governo nazionale e governo regionale sul tema delle ex Province siciliane. Chiediamo, quindi, all'assessore Armao di essere convocati al più presto, per conoscere i termini dell'accordo che sarà sottoscritto. Risposte che aspettiamo con urgenza, considerato l'impegno che i sindacati hanno messo, dal primo giorno, a sostegno di questi enti territoriali abbandonati troppo a lungo in un limbo, in cui i servizi sono stati mantenuti ma sono state cancellate le risorse finanziarie per garantirli". La richiesta arriva da Michele Pagliaro e Gaetano Agliozzo della Cgil e Fp Cgil Sicilia, Sebastiano Cappuccio e Paolo Montera della Cisl e Cisl Fp Sicilia, Claudio Barone ed Enzo Tango della Uil e Uil Fpl Sicilia.