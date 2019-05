Due cartelloni pubblicitari hanno ceduto e sono finiti su un'auto. Alberi in strada nella zona di Pallavicino e di Mondello, interventi per pali dell'illuminazione pubblica pericolanti nelle vie Principe di Scalea, Rosario Nicoletti, Armando Diaz e a Villabate, Ficarazzi e a Bagheria. Disagi anche sul fronte del trasporto marittimo, con Ustica isolata. Fermi i traghetti e gli aliscafi per il mare forza 6.

Un inizio di maggio senza precedenti per il capoluogo siciliano che stamattina si è svegliato con mare forza 6 e raffiche di venti a oltre 50 chilometri orari. Danni e disagi da un capo all'altro della città e super lavoro per i vigili del fuoco e la polizia municipale.parte dell'intonaco si è staccato ed è finito sull'asfalto. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale per la messa in sicurezza e la polizia municipale per gestire i problemi di viabilità: si consigliano percorsi alternativi.