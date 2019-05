PALERMO - I carabinieri del Nas nei giorni scorsi hanno effettuato controlli nell'ospedale di Petralia Sottana che rientra nell'ambito territoriale dell'Asp di Palermo. I controlli si sono concentrati sul reparto di Ostetricia e ginecologia, che in base al decreto Balduzzi doveva essere chiuso, limitandosi a garantire le sole prestazioni ambulatoriali, e che invece è ancora aperto. I militari nel corso di alcuni sopralluoghi hanno richiesto all'Asp documenti per verificare se vi siano state anomalie nella gestione del reparto. Sono in corso indagini. (ANSA).