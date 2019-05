Lo spettacolo

Lo spettacolo prende spunto dal Fumetto dal titolo: “Io al posto Tuo. Cosa so dei disturbi Specifici

dell’apprendimento?”, scritto e divulgato dalla Rete Genitori DSA di Cuneo.

L'obiettivo è quello di creare una giusta cultura rispetto ai Disturbi Specifici di Apprendimento in special modo nella scuola, oltre che nel tessuto sociale in generale.

PALERMO - Si terrà il 9 maggio 2019 (ore 19.30) presso il Teatro Santa Cecilia, lo spettacolo teatrale suddiviso in due parti che "Insieme per l'Autismo Onlus" organizza.Nella prima parte interverrà il vicepresidente dell'associazione Giovanni Cupidi, scrittore, blogger e attivista per la disabilità, e presenterà, insieme alla coautrice Veronica Femminino, il suo libro "Noi siamo immortali" in occasione dell'uscita dell'audiolibro.Nella seconda parte il regista Luca Vullo porterà in scena il suo spettacolo "Io al posto tuo", un monologo sui DSA, disturbi specifici dell'apprendimento.La Rete genitori D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento) è nata nel settembre 2008 dalla volontà di tre mamme: Sophia Livingstone, Nadia Tassone e Antonella Balocco sostituita in seguito da Barbara Piumatti.L'ingresso è gratuito fino a raggiungimento dei posti disponibili.