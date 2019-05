(ANSA).

ex dirigente dello Sportello Unico delle Attività produttive del Comune e attuale Ragioniere generale del Comune di Palermo. Il processo si svolge in abbreviato. Era accusato di aver rilasciato indebitamente una concessione edilizia per la realizzazione del Cala Levante Sea lounge, club sul lungomare Cristoforo Colombo, all'Addaura.Si tratta di Giovanni Arnone, dirigente generale del dipartimento regionale dell'Ambiente, Andrea Schirò, responsabile del procedimento e dirigente dello sportello unico per le attività produttive del Comune di Palermo, Salvatore Grassedonio, pure lui dipendente comunale e responsabile del procedimento, Luca Insalaco, dipendente dell'assessorato regionale al Territorio e legale rappresentante dell'associazione sportiva "Okeanos", Lucietta Accordino, dirigente del settore urbanistica ed edilizia del Comune di Palermo, Marco Misseri, amministratore unico della società "Punta Levante srl". I funzionari pubblici sono indagati di abuso d'ufficio, mentre i gestori del locale rispondono di reati ambientali e di abusivismo edilizio. L'indagine ipotizzò il mancato rispetto delle norme paesaggistiche e la realizzazione di opere senza concessione e portò al sequestro del club.