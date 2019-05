Gli ho risposto: no grazie.

Preferiamo - ha aggiunto - che in Sicilia i suoi amici non ci mettano mai piede visto come è finito Formigoni condannato in Cassazione per essere stato il centro di un diffuso sistema di corruzione.

In Sicilia vogliamo una sanità pubblica che competa lealmente con la sanità privata ma su principi basati sulla integrazione dei due sistemi e sul rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini basati sulla gratuità ed equità.

Il nostro obiettivo primario è frenare la migrazione sanitaria, rendere trasparente il sistema sanitario e ridare fiducia ai cittadini.

Dobbiamo stare tutti dalla stessa parte - ha concluso Trizzino - per dare risposta ai malati e garantire la tenuta del sistema".

, non ha tardato a fare sentire il suo ‘autorevole’ parere sul futuro della sanità siciliana auspicando che in un prossimo futuro tutto il sistema sanitario regionale possa essere privatizzato".. Ha aggiunto che dobbiamo fare presto a consegnare al agli imprenditori privati del settore tutti gli ospedali e le attività ambulatoriali. Secondo lui è più giusto che i privati si arricchiscano a spese dei malati perché il sistema privato genera più risparmio e fornisce prestazioni di più elevata qualità.