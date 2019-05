- "La commissione vuole seguire con attenzione il processo Montante e per farlo bisogna sempre studiare la documentazione, altrimenti si fa mera opinione".sottolineando che sul procedimento per corruzione all'ex leader di Confindustria in Sicilia si vuole "comprendere e approfondire quello che consideriamo uno dei processi più importanti al momento che si sta svolgendo in Italia e su cui, a mio parere, c'è troppo silenzio da parte della politica e dell'informazione generalista". "Inoltre - aggiunge - è un segnale di vicinanza all' eccellente lavoro che sta svolgendo la procura di Caltanissetta, sia i magistrati che le forze di polizia giudiziaria". Morra definisce "una scelta sbagliata" la mancata costituzione di parte civile nel processo, episodio sul quale "andrò a fondo", perché "il ministero dell'Interno su impulso della Presidenza del Consiglio doveva dare il via libera". E spiega l'annuncio di convocazione anche di Matteo Salvini: "il ministro dell'Interno - osserva - deve essere ascoltato in Antimafia essendo titolare del Viminale, così come i vertici delle forze di polizia, carabinieri e finanza. È normale - aggiunge - che un ministro dell'Interno venga audito per fare il punto della situazione nella lotta alla mafie e le diverse problematiche che sussistono". Il presidente dell'Antimafia, alla luce del processo a Montante, ritiene che "Confindustria debba fare pulizia pulizia al suo interno, e anche tanta".(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "Ancora chiacchiere dal presidente della commissione Antimafia Morra: continua a rilasciare interviste a pioggia, parla tanto sui giornali, ma non fa nulla di concreto. Perché non convoca la commissione? Perché non fissa la convocazione del ministro Salvini in audizione? Fino ad oggi il Movimento 5 stelle è stato corresponsabile in tutto e per tutto nella gestione folle e totalmente sbagliata della sicurezza da parte del Governo: tante chiacchiere sui migranti, nessun contributo concreto nella lotta alla mafia. Mancano uomini e mezzi, mancano i concorsi per nuove assunzioni di poliziotti, anzi a fronte dei pensionamenti anticipati non è stato ancora bandito nessun nuovo concorso". Lo dichiara il deputato del Partito democratico Carmelo Miceli, componente della commissione Antimafia. "Sul caso Montante perché Morra - prosegue Miceli - non chiama il presidente del Consiglio Conte per chiedere chiarimenti? Il Viminale dice che è stata una scelta di Palazzo Chigi quella di non costituirsi parte civile: perché Morra non chiede a Conte e Di Maio di dire come stanno le cose? A Palazzo Chigi c'è il Movimento 5 stelle da quasi un anno, basta col balletto delle responsabilità buono solo a fare qualche titolo di giornale e prendere in giro i cittadini".