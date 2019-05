Anche Mannino è imputato per minaccia a Corpo politico dello Stato. L’ex politico aveva optato per il rito abbreviato, mentre i coimputati, come gli ex ufficiali del Ros Mori, Subranni e De Donno sono stati condannati in ordinario a pene pesantissime.

L'accusa aveva stigmatizzato le condotte di Mannino, accusato di aver dato input alla trattativa, grazie ai suoi legami con gli ufficiali del Ros, per salvarsi la vita. Nella ricostruzione dei pm l’ex ministro, che aveva subito attentati e intimidazioni, era nel mirino di Cosa nostra, che aveva deciso di eliminarlo perché non aveva mantenuto i patti stretti con le cosche.

Le motivazioni dell'assoluzione di primo grado, decisa dal Gup Marina Petruzzella, avevano demolito l'impianto accusatorio della procura che invece ha retto nel processo con il rito ordinario celebrato davanti alla corte di Assise per è seduta da Alfredo Montalto.

Secondo l'accusa, dunque, va ribaltata l'assoluzione in primo grado dell'ex ministro al processo stralcio sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia.avevano detto i sostituti.Se prova v'è, è quella di una pretesa pregiudiziale e fantasiosa. Anche alla stregua della stessa sentenza Montalto. che tutta la trattativa si riduca alla paura del sottoscritto e dalla sua ispirazione ad un generale dei carabinieri è soltanto una fake-news, è tesi priva di fondamento e consistenza, e quindi di prova. Sottolineo che la richiesta dei sostituti procuratori generali non è giudizio. Attendo fiduciosamente quello".