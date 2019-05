Il primo scontro si è verificato in corso Calatafimi, dove nel violento impatto tra due auto sono rimaste ferite due persone. Un altro incidente è avvenuto in via Simone Cuccia, all'altezza dell'incrocio con via Simone Corleo. In questo caso il.conducente di una motocicletta Bmw si è scontrato con una macchina: è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. I sanitari del 118 l'hanno trasportato con codice giallo in ospedale. Stanotte un terzo schianto in via Casalini, dove un giovane ha perso il controllo del suo scooter, finendo contro un'auto parcheggiata. Anche lui è stato trasportato al pronto soccorso con codice giallo. In tutti e tre i casi indaga l'Infortunistica della polizia municipale.