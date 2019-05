da piazza Cairoli alle 15 e procederà percorrendo la via Tommaso Cannizzaro, la via Cesare Battisti per poi fermarsi a piazza Duomo dove è previsto un momento di riflessione con la famiglia Musarra e le associazioni. I

nterverranno Simona D’Angelo (presidente CeDAV Onlus), Francesca Spadaro (scrittrice), Ilenia Coletti (criminologa forense, psicoterapeuta), Annamaria Argento (imprenditrice, segretaria esecutiva associazione Fidapa Messina Capo Peloro), Alessandra Calafiore (assessore ai Servizi Sociali Comune di Messina), Cettina Restuccia (associazioni Evaluna Onlus e Penelope), Carmen Musarra (sorella di Alessandra e presidente Centro Antiviolenza “Al tuo fianco”). Gli interventi, moderati dalla giornalista Elisabetta Raffa, saranno conclusi dai familiari di Alessandra Musarra: il padre Luciano, il fratello Salvatore e la madre Alberta D’Ali.

Per il suo omicidio è in carcere Cristian Ioppolo, il fidanzato che nella notte tra il 7 e l'8 marzo, alla vigilia della Festa delle Donne, l'avrebbe massacrata di botte nel suo appartamento. Oggi a Messina è la giornata del ricordo, un triste anniversario in cui sarà ancora una volta ribadito il "no" alla violenza sulle donne: sei quelle uccise, nel giro di due mesi, soltanto in Sicilia. "Vogliamo manifestare la nostra vicinanza e solidarietà a tutte le vittime di femminicidio - spiega la sorella della 25enne, Carmen Musarra - perché noi viviamo sulla nostra pelle cosa vuol dire perdere una persona preziosa. Il nostro è un dolore condiviso che insieme ad enti e associazioni avrà voce oggi più che mai. E' ora di dire basta, di sensibilizzare sul serio la popolazione su un tema così delicato. Ci vogliono pene certe per chi uccide la donna che dice di amare e noi non avremo pace fino a quando non avremo giustizia per la mia amata sorella".