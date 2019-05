L'intesa è stata siglata tra l'azienda, che ha la sede in via Resuttana 30, e Nidil Cgil Palermo. I lavoratori, che fino al 2017 venivano pagati a cottimo, adesso conoscono la loro retribuzione mensile, che in questi due anni ha avuto un incremento del 25 per cento. “L'accordo garantisce al bacino di circa un centinaio di operatori dell'azienda una paga mensile, con una retribuzione media di 8 euro l'ora tra compenso orario e variabile, ovvero in base alle interviste effettuate – dichiara il segretario generale Nidil Cgil Palermo Andrea Gattuso - Il bacino dei lavoratori è stato confermato e questo fa sentire meno il peso della precarietà, dà agli operatori del call center garanzie di essere richiamati, sicurezza nella continuità del rapporto”.

PALERMO - Rinnovato l'accordo per la regolamentazione delle collaborazioni alla Marketing Management, azienda che svolge ricerche di settore, indagini di mercato, sondaggi di opinione avvalendosi di intervistatori telefonici co.co.co.“La stessa azienda si è accorta che la serenità nel call center e l'utilizzo di personale con esperienza ha avuto come risultato un aumento della produttività - aggiunge Andrea Gattuso - E questo è un messaggio importante che vogliamo lanciare ai collaboratori di tutti gli altri call center nel territorio. E' possibile, attraverso la contrattazione sindacale, migliorare sia le performance aziendali che le condizioni di lavoro anche di figure atipiche come i collaboratori del settore precario dei call center, a tutela dei diritti dei lavoratori”. “Con l'accordo inoltre - prosegue Gattuso - all'interno dell'azienda vengono riconosciuti, sebbene i lavoratori non siano dipendenti subordinati, i diritti sindacali come le assemblee, la costituzione delle rappresentanze aziendali, i permessi sindacali, così come previsto nella Carta dei diritti universali del lavoro proposta dalla Cgil”.