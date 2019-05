“Un confronto proficuo che siamo certi porterà a un risultato capace di coniugare l’interesse primario di tutela ambientale con quello altrettanto importante dello sviluppo economico”. Lo dichiara il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, commentando l’audizione di stamattina in Commissione Ambiente dell’Ars sul disegno di legge “Disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento”. “Apprezziamo – aggiunge Albanese – la volontà dimostrata dalla Commissione di ascoltare le esigenze delle aziende nel tentativo di contemperare tutti gli interessi in campo. Come Sicindustria, che nell’Isola rappresenta le imprese di sette province, ci siamo impegnati a fornire a stretto giro un documento tecnico di proposte che possa servire a eliminare le criticità attualmente presenti nel ddl. Siamo consapevoli che, grazie a un percorso di collaborazione politico-istituzionale, si potranno raggiungere i migliori risultati per uno sviluppo sostenibile della Sicilia”.