PALERMO - Avvenimenti previsti per martedì 7 maggio in Sicilia:1) PALERMO - Ance Sicilia, via Alessandro Volta, 44 ore 09:30 I vertici nazionali e regionali dell'Ance si confrontano con la Regione sui fondi assegnati per le progettazioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e sulle opere ancora da mettere in gara.2) MESSINA - Università, Dipartimento di Giurisprudenza, aula Pugliatti ore 10:00 Convegno dal titolo "Multiculturalismo e sport: la valorizzazione delle differenze" in occasione della V edizione della manifestazione "Un calcio al razzismo - Uniti con lo sport", organizzata dall'Ateneo, dal Comitato Unico di Garanzia e Cus. Partecipano docenti di diverse facoltà.3) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 10:30 Conferenza stampa di Cateno De Luca, sindaco di Messina e Danilo Lo Giudice deputato regionale, per lanciare la marcia dei Sindaci su Palermo a difesa dei comuni e del territorio.4) PALERMO - Steri, Sala delle Capriate, p.zza Marina, 61 ore 11:00 Conferimento della Laurea honoris causa in Scienze dello Spettacolo e della cittadinanza onoraria al regista Ferzan Özpetek.5) PALERMO - Palazzo delle Aquile, aula Rostagno ore 11:30 Con l'adesione di Sinistra Comune, il Comitato Certi Diritti ha indetto una conferenza stampa. Sarà presente Ugo Mattei, giurista della commissione "Rodotà", che illustrerà i contenuti della legge di iniziativa popolare relativa ai Beni Comuni.6) PALERMO - Banca d'Italia ore 16:30 Ultimo dei quattro "Incontri con la Banca d'Italia". La serie di seminari, programmata in 13 città italiane, è dedicata ai cittadini per fare conoscere meglio i compiti e le funzioni della Banca centrale italiana.7) MESSINA - Rettorato, Aula Magna ore 17:00 Presentazione del volume "I sette peccati capitali dell'economia italiana",dell'economista e editorialista Carlo Cottarelli. Alla presenza dell'autore intervengono il Rettore Salvatore Cuzzocrea ed il Prorettore Vicario Giovanni Moschella.8) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour n. 133 ore 18:00 Presentazione del manuale di Alba Caponetto "Come diventare food blogger. Tecniche e consigli per creare il tuo blog e guadagnare cucinando". Guida pratica alla professione più gettonata del momento.9) PALERMO - Centro Amazzone, sala MigraTeatro ore 20:30 Spettacolo "Sei personaggi in attesa di sbarco", scritto e diretto dalla drammaturga Lina Prosa. Si replica mercoledì 8 maggio.10) PALERMO - Teatro Biondo, Sala Strehler ore 21:00 Debutta "La colpa di Otello",di Roberto Cavosi. Con Marco Gambino.