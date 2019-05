MESSINA - Una scooterista è morta a Messina, nella zona di Paradiso, scontrandosi contro un mezzo pesante: la vittima si chiamava Margherita Rosso e aveva 24 anni. La ragazza, residente in città, è finita rovinosamente sull'asfalto. L'impatto è stato fatale, con la giovane morta sul colpo. Sul posto la polizia municipale e gli operatori del118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni, alla base dell'incidente un sorpasso azzardato da parte della ragazza.