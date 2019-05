L'inchiesta è coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Giacomo Brandini, Maria Pia Ticino e Pierangelo Padova. Oltre alla corruzione vengono contestasi i reati di falso e truffa ai danni dello Stato.

Chiesa di San Benedetto e alcune scuole a Centuripe, Nicosia, Casteldaccia e Sant’Alfio. Con il sistema dei cottimi fiduciari, dei lavori sotto la soglia obbligatoria per bandire una gara o degli interventi urgenti le procedure vengono semplificate. Funzionari e imprenditori ne avrebbero approfittato.

Sarebbe bastato scucire del denaro, pagando mazzette, affinché alcuni funzionari del Provveditorato per le opere pubbliche di Palermo cucissero addosso all'imprenditore stati di avanzamento lavori generosi e al di là del reale valore.e del dirigente della sezione reati contro la pubblica amministrazione Silvia Como hanno arrestato quattro funzionari: Carlo Amato, Francesco Barberi, Antonio Casella e Claudio Monte. Altri due sono stati sospesi per un anno, mentre otto imprenditori-corruttori sono stati raggiunti da un'interdittiva e non potranno lavorare con la pubblica amministrazione.he non si è piegato alla richiesta di tangenti per la costruzione di una scuola elementare in provincia di Palermo. Alla fine gli investigatori ritengono di avere scoperto “uno stratificato sistema corruttivo” negli uffici di piazza Verdi, accanto al Teatro Massimo e di fronte la caserma dei vigili del fuoco.e richieste di cene regali e soldi. Nel dicembre 2017 i poliziotti si presentarono al provveditorato, che dipende dal Ministero dei lavori pubblici, per sequestrare la documentazione. Ora gli arresti nell'ufficio che ha il compito di vigilare sui cantieri finanziati con i soldi dello Stato. Le indagini si sono allargate e hanno riguardato anche i lavori per la costruzione di alcuni padiglioni universitari a Palermo, di appartamenti per le forze dell'ordine, della caserma dei carabinieri di Capaci. Ed ancora la