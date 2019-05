PALERMO - Via i disallineamenti per quasi 70 milioni di euro, ma anche correttivi al Piano del fabbisogno che chiede più soldi al comune di Palermo. Si è riunita oggi l’assemblea dei soci di Amat, che in realtà ha un unico socio che è per l’appunto Palazzo delle Aquile: un passaggio obbligato per formalizzare il taglio dei crediti imposto dalla direttiva del sindaco Leoluca Orlando. Una decisione che l’azienda aveva già preso da tempo e ha anche calato nei propri bilanci, ma che aveva bisogno di un’ufficialità arrivata oggi alla presenza dell’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, e del collegio sindacale.

e di quello del fabbisogno del personale: documenti già resi noti, come ha scritto Livesicilia , e che contengono richieste di un certo peso. Per riequilibrare i conti, messi a soqquadro sia dai disallineamenti per 69 milioni che dalla perdita strutturale di ulteriori sette, l’azienda guidata da Michele Cimino ha infatti battuto cassa chiedendo un adeguamento del contratto di servizio e circa 200 assunzioni nei prossimi tre anni. Richieste non proprio indolori, per il Comune, che oggi tramite l’assessore Catania ha “suggerito” alcune modifiche al Piano, definite in una nota “input operativi e affinamenti”, tenendo conto anche delle proposte avanzate dai sindacati. A questo punto il Piano, corretto e rivisto, passerà al vaglio della giunta comunale e successivamente tornerà in assemblea dei soci per l’approvazione.che i punti di vista non sembrano del tutto convergenti. “Ci avviamo verso un nuovo percorso che porterà l’azienda ad essere più competitiva, grazie alla pianificazione nell’ottica del risanamento - dicono l’assessore Giusto Catania e l’amministratore unico di Amat Michele Cimino -. C’è molto entusiasmo per i passi avanti che si stanno concretizzando - concludono Catania e Cimino -. Oggi, c’è la necessità di offrire un servizio al passo con i tempi e a misura di cittadino e dei tanti turisti che visitano la città”.