MESSINA - Scarpe e capi d'abbigliamento che riportavano marchi famosi come Adidas, Fila, Saucony, Fred Perry, Lacoste, Harmont & Blaine e Ralph Lauren ma che in realtà erano contraffatti e per questo venduti a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato. La scoperta è stata della guardia di finanza di Messina, che ha sequestrato 350 paia di scarpe e 150 capi d'abbigliamento in due negozi: il primo nel quartiere Provinciale e il secondo nei pressi di piazza Cairoli. Denunciati i due titolari delle attività commerciali.