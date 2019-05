Ecco gli edifici dove sono stati eseguiti gli interventi finiti sotto inchiesta della Procura di Palermo per il giro di tangenti scoperto al Provveditorato per le opere pubbliche: Istituto comprensivo “Ansaldi” di Centuripe, scuola media “Pirandello” di Villadoro, istituto comprensivo "Ungaretti" di Sant'Alfio, alloggi per carabinieri in via Giusti, a Palermo, affidati dall’Agenzia nazionale dei Beni sequestrati e confiscati alla mafia, Agenzia delle Entrate di Enna, chiesa di San Benedetto a Barrafranca, scuola di via Regina Margherita a Collesano, Caserma Boris Giuliano di Enna, Caserma Lombardi di Siracusa, stazione dei carabinieri di Capaci.