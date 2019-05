- E' il secondo incendio nel giro di poche ore nel Palermitano e, anche in questo caso, si è sviluppato all'interno di una palazzina. Fiamme e paura a Capaci, precisamente in via Giovanni Verga, dove sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale.I pompieri hanno evacuato lo stabile e avviato le operazioni di spegnimento all'interno di una delle abitazioni, dove si registrano ingenti danni. Due dei residenti hanno accusato un malore per la presenza del fumo intenso ed è stato necessario l'arrivo dei sanitari del 118.L'intervento è in corso, ma "la situazione è sotto controllo", precisano dal comando di via Scarlatti. Al termine delle operazioni saranno effettuati i rilievi per accertare le cause dell'incendio.