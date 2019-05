Dopo la dura nota di ieri di Fabio Cantarella sui rumours di un sostegno elettorale della Genovese family ad Angelo Attaguile, con cui il braccio destro catanese di Stefano Candiani stoppava su qualsiasi ipotesi di avvicinamento di Luigi Genovese verso il Carroccio,Attaguile, salviniano siculo della prima ora e candidato alle Europee last minute in un posto che tutti i pronostici avevano assegnato allo stesso Cantarella, risponde con un comunicato al vetriolo: “Le porte della Lega sono chiuse ai condannati, a chi ha, o ha avuto, rapporti con la mafia e anche a chi e’, o è stato, vicino ad ambienti massonici”. Così Attaguile, che ricorda: “Nei 5 anni in cui ho gestito il partito ho detto tanti no, anche a personaggi di spicco e portatori di voti, e continuerò a farlo anche nel prossimo futuro. Archiviate le elezioni europee mi impegnerò, come sempre, a segnalare in modo puntuale mafiosi, condannati e massoni. Non vanno però confusi i rapporti politici con quelli personali e di amicizia. Quest’ultimi, nella mia vita privata, sono stati e saranno sempre un punto fermo. Mi meraviglio – prosegue Attaguile – che gli endorsement e gli attestati di stima che ho ricevuto e che continuo a ricevere. Un riferimento neanche troppo velato alla nota di Cantarella. Che si fa ancora più esplicito nel prosieguo della nota: “Tutto questo è un segnale evidente che qualcuno, contrariamente a quanto dichiarato, ha mal digerito la mia candidatura – dice Attaguile -. Chi fino a qualche settimana fa ha dialogato con tutti voleva strumentalizzare il partito a fini personali e raccogliere il lavoro, faticoso e onesto, che ho svolto negli anni per portare la Lega in Sicilia, mantenendola sempre al di sopra di ogni sospetto. Insomma: qualcuno ha le idee un po’ confuse o forse poca memoria. Io della legalità ne ho sempre fatto la mia bandiera”.“Cosa facciano per le europee certi grandi vecchi trasformisti della politica siciliana non lo sappiamo e non ci interessa. Di certo per loro le porte della Lega sono sbarrate”, aveva detto ieri Cantarella a proposito delle indiscrezioni su un sostegno elettorale da Messina ad Attaguile da parte del giovane deputato regionale Luigi Genovese, da tempo dato in uscita da Forza Italia. Una nota del medesimo tenore era stata diramata da Igor Gelarda, altro candidato alle Europee del Carroccio.