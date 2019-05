Avvenimenti previsti per domani, mercoledì, in Sicilia:1) TRAPANI - Istituto S.Calvino-G.B.Amico, via Salemi, ore 09:00 Incontro con gli studenti, organizzato dall'Asp, sui pericoli e i rischi della guida in stato di ubriachezza.2) CATANIA - Questura, sala stampa ore 09:45 Il nuovo capo della squadra mobile Marco Basile incontra i giornalisti insieme con il questore Alberto Francini.3) PALERMO - Ass.to Attività produttive, via Emiri 45, ore 10:00 Esperti di Invitalia illustrano gli incentivi della Legge 181 disponibili per il rilancio delle attività imprenditoriali nelle aree di crisi industriale non complessa della Sicilia.4) PALERMO - Hotel Excelsior, via Marchese Ugo 3, ore 10:00 Il sottosegretario al ministero all'Economia Massimo Bitonci presenta le iniziative previste nel Decreto crescita per rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno.5) SAMBUCA DI SICILIA (AG) - Palazzo Panitteri, ore 10:30 Apertura delle buste con le offerte giunte da tutto il mondo per l'aggiudicazione delle "Case a 1 euro", iniziativa dell'amministrazione comunale per il recupero del patrimonio immobiliare e urbanistico del centro storico.6) MESSINA - Rettorato, Aula Magna, ore 10:30 L'ex magistrato Gherardo Colombo partecipa a un incontro della rassegna "Leggere il presente", organizzata dall'Ateneo in collaborazione con Taobuk, e dialoga con il direttore del quotidiano "La Sicilia" Antonello Piraneo.7) PALERMO - Casa delle donne, via Lincoln 121 ore 17:00 Presentazione del libro "Le parole e i corpi", di Maria Luisa Boccia. Con l'autrice dialogano Manuela Campo, Alessandra Contino, Daniela Dioguardi e Gisella Modica.8) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 18:00 Incontro dal titolo "Dove va la società? Le tecnologie fra etica e politica", organizzato dall'Istituto Gramsci siciliano e dal dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali. Partecipano Salvatore Costantino, Gianfranco Marrone, Sebastiano Maffettone, Aldo Zanca ed Emanuele Felice.