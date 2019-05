- Scontro tra due auto sull'A29 Palermo-Mazara, nel tratto compreso tra lo svincolo di Tommaso Natale e via Belgio.L'impatto non ha provocato feriti, ma si registrano lunghe code in direzione di Trapani per la presenza dei mezzi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e l'Anas per gestire la viabilità.Un altro incidente si è verificato stanotte, invece, in città: un uomo a bordo di una Citroen ha perso il controllo dell'auto ed ha terminato la sua corsa contro dei mezzi in sosta, in via Lanza di Scalea. In entrambi i casi, le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica.