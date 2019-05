CASTELVETRANO (TRAPANI) - Una pensionata di 91 anni, R. M., poco prima delle 19 è morta a Castelvetrano investita da un autobus dell'Autoservizi Salemi, proveniente da Palermo, e che dal viale Roma stava per immettersi in via Quintino Sella. Gli operatori del 118 giunti sul posto hanno potuto constatare soltanto l'avvenuto decesso dell'anziana. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia municipale.