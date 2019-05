- Ore di paura a Marineo, nel palermitano, dove stanotte si è sviluppato un maxi incendio.i residenti sono scesi in strada e sono stati messi al sicuro, anche perché nei locali erano presenti della legna e alcune bombole. Il fuoco si è diffuso nel giro di pochi minuti e ha raggiunto anche i locali di una vicina lavanderia.intervenuti con cinque squadre e 16 unità, che sono riuscite ad evitare il peggio. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre quattro ore, ma le cause del rogo sono ancora da accertare. Non si sono registrati feriti.