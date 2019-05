per la presentazione delle domande scadeva oggi alle 12, e Anpal servizi ha registrato un boom di domande nelle province siciliane.Come detto, i navigator saranno le figure centrali nell’assistenza tecnica fornita ai Centri per l’impiego, selezionate e formate per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto del Reddito di cittadinanza. Come previsto dal Ministero del Lavoro, il prossimo concorso servirà a collocarne tremila sul territorio nazionale; rimane in programma anche il reclutamento di circa 4.500 operatori dei Centri per l’impiego, di cui si occuperanno le singole Regioni.candidati); il terzo posto è del Lazio con. La Regione è presente anche nella classifica delle città con più candidati: Roma (, e Napoli () sono seguite da Palermo cone Catania con. Non solo le domande presentate sono quindi di gran lunga in eccesso rispetto ai posti effettivi previsti, ma verranno inoltre esclusi i primi candidati già prima di giungere ai test di ammissione, prossima fase del concorso. Le graduatorie (e quindi le esclusioni) saranno basate sul voto di laurea, e a parità di voto verrà privilegiato il candidato più giovane; Anpal servizi fa sapere sul proprio sito che la pubblicazione avverrà a giorni, senza però fornire ancora una data.Il calcolo prevede che i posti disponibili per provincia vengano moltiplicati per 20, così da ottenere un numero che indica i candidati che verranno ammessi ai test. Per la Sicilia, ad esempio, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ha previsto 429 navigator, suddivisi in quote differenti a seconda della provincia in cui verranno impiegati; ognuna di queste quote moltiplicata per 20, quindi, restituisce il numero effettivo di candidati per ogni provincia e determina automaticamente l’esclusione dei restanti.. In Sicilia, per quanto riguarda la provincia di Agrigento i posti sono 35, ma le domande pervenute sono 979. Non tutti quindi potranno partecipare alle prove: 279 candidati saranno esclusi. Stesso discorso per le altre province. A Caltanissetta i posti previsti sono 24 e le domande 622, gli esclusi saranno 142; nel Catanese previsti 100 posti contro 2.758 domande pervenute, quindi 758 candidati resteranno fuori; 13 i posti nell’Ennese contro 420 domande (200 gli esclusi); nel Messinese i navigator previsti sono 45 a fronte di 1.525 domande (625 candidati restano fuori); la provincia di Palermo vedrà impegnati 125 navigator, ma le domande ammontano a 3.503 (1.003 persone non potranno partecipare alle prove); il Ragusano conta 21 navigator ma 579 domande, quindi 159 esclusi; per la provincia di Siracusa 31 posti e 644 domande (fuori dalla prova in 224); infine, nel Trapanese i posti da navigator sono 35 ma le domande sono 856: 156 persone non potranno partecipare alle prove. Saranno quindi in tutto 3.306 in Sicilia (sui 18.788 di tutta Italia) i candidati che, nonostante abbiano presentato la domanda, dovranno rinunciare alla speranza di diventare un navigator.