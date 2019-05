PALERMO - E' stato convalidato l'arresto di Domenico Saletta 77 anni palermitano arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari a Belmonte Mezzagno (Pa). L'uomo avrebbe sparato due colpi di arma da fuoco verso la vicina e il figlio nel corso di una lite in via Re Federico a Palermo. La donna che si occupa delle pulizie della scala aveva chiesto il pagamento di circa 12 euro. Saletta è entrato in casa ha preso una pistola che deteneva illegalmente e ha esploso due colpi di pistola. Il secondo colpo ha fatto esplodere l'arma che ha ferito Saletta al volto. Secondo il racconto dell'anziano, difeso dall'avvocato Gianluca Calafiore, le ferite provocate al volto non sarebbero state causate dalla pistola ma dalle percosse subite dal figlio della vicina. (ANSA).