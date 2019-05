RAGUSA - Individuato e denunciato in stato di libertà per minacce il marito rissoso che domenica in un agriturismo di Frigintini, frazione rurale di Modica, aveva tentato di accoltellare la moglie per una banale lite. Le indagini della Polizia di Modica hanno condotto all'identità della coppia litigiosa, residente a Noto. Oltre all'uomo, 30 anni, è stata denunciata anche la donna.(ANSA)