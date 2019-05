PALERMO - Il segretario della Cgil Maurizio Landini, a Palermo per partecipare all'attivo di quadri e delegati della Camera del lavoro, guidata da Enzo Campo, chiede al governo di convocare un tavolo sulla vertenza Blutec e di "non lasciare la patata bollente in mano al commissario". E aggiunge che ci sono i margini per un intervento pubblico che consenta di rilanciare l'ex fabbrica Fiat, chiusa nel novembre 2011, e l'area industriale di Termini Imerese. Il segretario della Cgil chiama in causa Fca, che "non può - dice - lavarsene le mani".