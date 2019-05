È il tema del convegno dal titolo "L'Europa delle differenze nel Mediterraneo",

promosso e organizzato dall'Associazione Mediterraneo, presieduta da Marco Zummo, che si terrà oggi a Palermo, al cinema Gaudium, alle 18, e vedrà la partecipazione di Giuseppe Savagnone, direttore dell'Ufficio per la Cultura della Diocesi di Palermo e componente del direttivo dell'Associazione, Maurizio Caserta, economista all'università di Catania, Alfio Mastropaolo, politologo all'università di Torino e Giuseppe Notarstefano, economista dell'Università Lumsa.

Le proposte per l'Europa in vista delle prossime elezioni europee da lanciare nel giorno in cui si celebra la festa dell'Europa."La nostra proposta per una Europa migliore - spiega Marco Zummo- prevede più lavoro, più crescita e occupazione giovanile, affermazione dello status di cittadino europeo, tutela dei diritti umani e una politica efficace dei flussi migratori che punti all'integrazione, bandendo ogni sovranismo miope e rendendo protagonisti i paesi del mediterraneo”."Ci accingiamo a vivere una sfida importante -spiega Savagnone- che dovrà rilanciare il peso dell'Italia in Europa. Le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo costituiscono un passaggio particolarmente delicato per il nostro futuro. Ciò che sta accadendo alla Gran Bretagna dopo la Brexit dimostra che, senza l’Europa, non si va da nessuna parte. Serve - conclude- unità politica, che le consenta di fronteggiare i grandi blocchi di potere politico, economico e finanziario”.