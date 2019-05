Francesco Colletti, boss di Viillabate divenuto pentito, diceva che l'invito a partecipare alla riunione della commissione gli era arrivato proprio da Ciaculli.

c'è un ospite in più. Leandro Greco, giovane capomafia di Ciaculli, da qualche giorno è detenuto al carcere duro. L'applicazione è stata firmata dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede., come lo chiamava Giovanni Di Giacomo, killer ergastolano del gruppo di fuoco di Pippo Calò, ha raggiunto la tappa conclusiva del suo percorso criminale in attesa di essere giudicato nei processi che lo vedranno imputato., sono gli ultimi senza la barriera di vetro che d'ora in poi lo separerà dai suoi cari durante i colloqui. Ad eccezione fatta degli incontri con i figli e nipoti piccoli. È una delle restrizioni previste dal regime carcerario che tanto spaventa i boss.Leandro Greco ha seguito l'esempio del nonno, quel Michele Greco, il 'papa' della mafia, signore incontrastato del mandamento mafioso. Quando il nonno è morto in carcere, nel 2008, il nipote aveva appena 18 anni. Ne ha conservato gelosamente l'anello d'oro che si è dovuto sfilare quando è finito in manette. A Ciaculli, al civico 461 dell'omonima via, Greco viveva nella casa che fu del nonno Michele. A soli 28 anni il giovane Leandro ha partecipato alla riunione della nuova cupola di Cosa Nostra. Ed era, a giudicare dai racconti dei nuovi pentiti, il più intraprendente nonostante sedesse al fianco di boss già navigati come Settimo Mineo e Gregorio Di Giovanni.Greco aveva in mente il ritorno ai 'valori' della vecchia mafia.di vino trovata nella villa di Ciaculli. Ora il padrino è finito al 41 bis.