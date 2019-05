stavolta è Giuseppe Quartararo, consigliere della Terza circoscrizione al secondo mandato, rieletto nel 2017 con il Mov139 con oltre 2.500 preferenze in quota Italia dei Valori. Quartararo lascia così l’Idv di Ignazio Messina e la maggioranza del sindaco Orlando, passando armi e bagagli con il partito del vicepremier Matteo Salvini che può contare già su alcuni consiglieri della Seconda circoscrizione.a tanti disservizi affrontate in Consiglio che rimangono perennemente irrisolte - dice Quartararo - Un muro di gomma con il quale ci andiamo a scontrare giornalmente a discapito dei cittadini. Ultimo, ma non ultimo per importanza, è il tema del decentramento, vero volano per le nostre Circoscrizioni, caduto nel dimenticatoio; la nostra città presenta delle Circoscrizioni che per numero di abitanti superano alcuni capoluoghi di regione ed è impensabile poter fornire servizi se non si attua il decentramento in modo concreto, tanto decantato in campagna elettorale ma mai portato avanti concretamente. Pertanto ho deciso di mettere un punto a quello che è stato il mio percorso politico precedente, sposando il progetto della Lega in Sicilia, individuando nella Lega una politica diretta che dimostra di mantenere gli impegni presi con i cittadini, decidendo di fare parte di un grande gruppo, facendo riferimento al grande lavoro che sta svolgendo su Palermo e provincia il mio amico Elio Ficarra, responsabile Enti Locali Lega per la provincia di Palermo".